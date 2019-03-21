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بومبيو يزور حائط البراق برفقة نتانياهو في اول اقرار اميركي ضمني بسيادة اسرائيل على الموقع

بومبيو يزور حائط البراق برفقة نتانياهو في اول اقرار اميركي ضمني بسيادة اسرائيل على الموقع
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