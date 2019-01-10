وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الادارية المصرية الجديدة

أشاد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي إثر زيارته الخميس مسجداً وكاتدرائية جديدين في العاصمة الإدارية الجديدة قرب القاهرة بـ"الحرية الدينية" في مصر.

وقال بومبيو إثر زيارته المسجد والكنيسة "من الواضح أنّ مقام الرب محفوظ هنا".

وزار بومبيو كنيسة "ميلاد المسيح"الضخمة في العاصمة الادارية المصرية الجديدة التي تقع على بعد نحو 45 كلم من القاهرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دشّن الكاتدرائية الأحد بمناسبة احتفال الأقباط بعيد الميلاد.

ويومها عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "سعادته" برؤية مصر "تدشّن أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط".

ومساء الخميس قال بومبيو إنّ مصر "بلد مميز (..) وهذا كما أعتقد رمز كبير للأمل للقاهرة ومصر وكامل الشرق الاوسط".

وأضاف أنّ "من واجب (الحكومات) العمل على تمكين كل فرد من اختيار أن يؤمن أو لا يؤمن بما يريد".

ثم زار بومبيو برفقة زوجته مسجد الفتاح العليم الذي دشّنه السيسي في نفس يوم تدشين الكاتدرائية.

وقال بومبيو إنّ "الرئيس السيسي سمح بمثل هذه الحريّات، ومن اللافت أن نكون في هذا المسجد هنا في القاهرة (...) في قلب الشرق الأوسط حيث هذه الحرية الدينية ممكنة".

ويستمر العمل على بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي أُعلن عنها في 2015.