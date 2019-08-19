بومبيو يهاتف نظيره المصري ويدعو إلى حل سياسي في ليبيا

تدعم مصر والإمارات قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر الذي يحاول انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو عبر في اتصال هاتفي بنظيره المصري سامح شكري يوم الاثنين عن المخاوف الأمريكية بشأن طول أمد الصراع في ليبيا وأنهما اتفقا على الحاجة لحل سياسي.

وقالت الوزارة في بيان إن بومبيو بحث أيضا مع شكري التعاون للتصدي لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وأضافت في البيان "الوزير ووزير الخارجية (المصري) يتشاركان القلق بشأن طول أمد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا واتفقا على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للصراع".

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزيرين بحثا أيضا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك الأزمة في سوريا واليمن. وبشأن القضية الفلسطينية، قالت الوزارة إن شكري "شدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل لتلك القضية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية".

وتدعم مصر والإمارات قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر الذي يحاول انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال دبلوماسيون إن تركيا نقلت في الآونة الأخيرة أسلحة إلى طرابلس لوقف هجوم حفتر.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة دعا الشهر الماضي إلى هدنة وحذر من أن تدفق الأسلحة من داعمين أجانب، في انتهاك لحظر على السلاح، يشعل الصراع.

وبعصف الصراع بليبيا منذ سقوط معمر القذافي ومقتله في 2011.

