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بومبيو يهاجم روسيا وكوبا لدعمهما الرئيس الفنزويلي

بومبيو يهاجم روسيا وكوبا لدعمهما الرئيس الفنزويلي
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