بومبيو يهاهجم الصين بسبب كورونا ثم يرحب بإمداداتها الطبية لبلاده!

بينما صعدت إدارة ترامب انتقاداتها للصين مع تفاقم الوباء، فقد كشفت الأزمة عن اعتماد الولايات المتحدة على الصين في إمدادات طبية ضرورية.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين مجددا بسبب تفشي فيروس كورونا واتهمها بانتهاز الوباء فرصة لترويع جيرانها، لكنه رحب في الوقت نفسه بتقديمها إمدادات طبية ضرورية لبلاده.

وقال في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة ”تعتقد بقوة“ أن بكين لم تبلغ عن تفشي الفيروس في الوقت المناسب في انتهاك لقواعد منظمة الصحة العالمية وتقاعست عن الإبلاغ عن انتقاله بين البشر ”لمدة شهر حتى انتشاره في كل الأقاليم داخل الصين“.

وأضاف أن بكين أوقفت فحص عينات جديدة ”ودمرت عينات مأخوذة“ بالفعل وتقاعست عن تقديم عينات للعالم الخارجي ”مما جعل من المستحيل تتبع تطور المرض“.

وانتقدت إدارة الرئيس دونالد ترامب مرارا تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان ثم تحول إلى وباء عالمي. وقتل الفيروس قرابة 180 ألف شخص في العالم بينهم أكثر من 45 ألفا في الولايات المتحدة وفقا لإحصاء أعدته رويترز.

وذكر بومبيو أنه حتى بعدما أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية بالتفشي، ”فهي لم تفصح عن كل المعلومات التي لديها. وبدلا من ذلك أخفت مدى خطورة المرض“.

كان ترامب قد علق الأسبوع الماضي التمويل الأمريكي للمنظمة متهما إياها بالترويج لمعلومات صينية مضللة عن التفشي. ونفى مسؤولو المنظمة ذلك، وقالت الصين إنها تحلت بالشفافية والصراحة.

وكرر بومبيو اتهامات بأن الصين تستغل تركيز العالم على الوباء وتمارس ”سلوكا استفزازيا“ لتقويض الحكم الذاتي في هونج كونج وضغطا عسكريا على تايوان وترهب جيرانها في بحر الصين الجنوبي.

وقال ”تعارض الولايات المتحدة بقوة الترهيب الصيني، ونأمل أن تحاسبها الدول الأخرى“.

وبينما صعدت إدارة ترامب انتقاداتها للصين مع تفاقم الوباء، فقد كشفت الأزمة عن اعتماد الولايات المتحدة على الصين في إمدادات طبية ضرورية.

وردا على سؤال عن تقارير عن تعطيل إمدادات في الصين، قال بومبيو ”الأنباء الطيبة هي أننا رأينا الصين تقدم تلك الموارد، أحيانا كانت من شركات أمريكية تعمل في الصين، لكننا نجحنا... نحن نقدر ذلك“.

ولاحقا، قال بومبيو إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيرا إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ.

ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق بمدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي. وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص وأصاب ما يربو على 2.6 مليون حسب إحصاءات رويترز.

وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر الأربعاء ”نظرا للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد“.