"بوينغ" توصي بوقف طائرات من طراز 777 بعد حادث في أمريكا

أوصى عملاق صناعة الطائرات "بوينغ" شركات الطيران بوقف رحلات بعض الطائرات من طراز 777، على خلفية حادث وقع بالولايات المتحدة، السبت.

وأوضحت "بوينغ" أنها أوصت بوقف رحلات الطائرات من هذا الطراز، التي تعمل بنفس المحرك الذي تناثر منه حطام فوق "دنفر" بولاية كولورادو، في مشهد صادم.

وتأتي التوصية كذلك بعد أن أعلنت السلطات التنظيمية الأمريكية إجراء مزيد من الفحوص وعلقت اليابان استخدام الطائرات لحين دراسة إجراءات أخرى.

ويدور الحديث حول محركات "برات أند وتني 4000".

ورغم اشتغال المحرك الأيمن وسقوط أجزاء منه، إلى أن الطائرة التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" هبطت بسلام.

وقالت "يونايتد"، الأحد، إنها علقت مؤقتا بشكل طوعي كل رحلات طائراتها من هذه الفئة وعددها 24.

وأوضحت بوينغ أنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".

والطرازات 777-200 و777-300 المعنية بتلك الإجراءات أقدم وأقل كفاءة في استهلاك الوقود من الأنواع الأحدث، وتعكف معظم الشركات على إخراجها من أساطيلها.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة بوينغ 777-200 التي يبلغ عمرها 26 عاما، بما فيها غطاء محرك، لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.

وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.

وذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أن الفحص الأولي للطائرة يشير إلى أن معظم الأضرار محصورة في المحرك الأيمن، مع أضرار طفيفة بالطائرة.

وتفاعلت الإدارة الأمريكية مع الحادث وأكدت أنها ستصدر توجيها قريبا.

وأمرت وزارة النقل اليابانية شركتي الخطوط الجوية اليابانية و"إيه أن إيه هولدنغز" بتعليق استخدام الطائرات 777 التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000 لحين دراسة إجراءات إضافية.

وأضافت أن رحلة للخطوط اليابانية من مطار ناها إلى طوكيو في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2020 كانت قد عادت إلى ناها بسبب عطل في المحرك الأيسر.

وفي كوريا الجنوبية، قال مسؤول بوزارة النقل إن السلطات بانتظار إجراء رسمي من إدارة الطيران الاتحادية قبل إصدار توجيه لشركات الخطوط الجوية.