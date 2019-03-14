بوينغ توقف عمل جميع طائراتها من طراز 737 ماكس

كلفت سلطة الطيران المدني فريقا للتحقيق في تحطم الطائرة الأثيوبية يعمل مع مجلس سلامة النقل.

أوقفت شركة بوينغ الأمريكية رحلات جميع طائراتها من طراز 737 ماكس بعدما عثر المحققون على أدلة جديدة في مكان تحطم الطائرة الأثيوبية.

وقالت بوينغ إنها علقت رحلات جميع طائرات من هذا الطراز وعددها 371 طائرة وفق تقرير لموقع بي بي سي البريطاني

وقالت سلطة الطيران المدني الأمريكية إن أدلة جديدة ومعلومات من الأقمار الاصطناعية دفعت إلى قرار منع الرحلات مؤقتا. وكانت السلطات الأمريكية تمسكت بمواصلة رحلات طائراتها من طراز 737 ماكس، على الرغم من منعها في الكثير من دول العالم.

وقد قُتل جميع الركاب وطاقم الطائرة الأثيوبية التي تحطمت الأحد. وقالت شرطة الطيران الأثيوبية الخميس إن المحققين عثروا على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة وقد أرسلت إلى العاصمة الفرنسية، باريس، لتحليلها.

وكتبت الشركة على حسابها بموقع تويتر: "إن وفدا أثيوبيا بقيادة مكتب التحقيق في حوادث الطائرات حمل الصندوق الأسود إلى باريس من أجل تحليل معطياته".

ما الذي كشفته سلطة الطيران المدني الأمريكية؟

كلفت سلطة الطيران المدني فريقا للتحقيق في تحطم الطائرة الأثيوبية يعمل مع مجلس سلامة النقل.

قال المسؤول في سلطة الطيران المدني الأمريكية، دان إلويل، إن "الأدلة التي عثرنا عليها في مكان الحادث تبين أنه يشبه حادث تحطم طائرة ليون إير" الأندونيسية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سلطات الطيران المدني ستتخذ قرار طارئا بعد "المعلومات والأدلة الجديدة التي عثرت عليها".

وباتت الولايات المتحدة والبرازيل آخر الدول التي قررت تعليق رحلات طائرات بوينغ 737 ماكس بعد كل من بريطانيا والصين والهند واستراليا.

وعلقت كندا أيضا رحلات طائرات بونيغ 737 بعد حصول وزير النقل، مارك غارنو، على "أدلة جديدة تخص الحادث".

ماذا قالت شركة بوينغ؟

قالت شركة بونيغ التي تصنع الطائرة إنها لا تزال تثق في اجراءات السلامة في طائرة 737 ماكس.

وأضافت أنها بعد تشاور مع سلطة الطيران المدني ومجلس سلامة النقل قررت تعليق رحلات الطائرة من باب الحيطة والحذر لطمأنة الجمهور.

وقال المدير العام للشركة، دنيس مولنبورغ، إننا "نفعل ما بوسعنا لكشف سبب الحادث بالتعاون مع المحققين، ونعمل على تحسين إجراءات السلامة حتى لا يتكرر الحادث".

وقد ارتفعت أسهم شركة بوينغ إلى 377 دولار للسهم الواحد بعد هذا الإعلان.

ولكن قيمة الشركة في السوق انخفضت إلى نحو 26 مليار دولار منذ حادث تحطم الطائرة الأثيوبية.

ما الذي سيحدث لزبائن شركة الطيران؟

قالت شركة الطيران الأمريكية "ساوث ويست" إنها أخرجت جميع طائراتها من طراز 737 ماكس ،وعددها 34 ، من الخدمة.

على الرغم من أن ساوث ويست تملك أكبر عدد من طائرات بوينغ 737 ماكس في أسطولها إلا أنها قالت إن القرار يمس "أقل من 5 في المئة من رحلاتها اليومية".

وقالت إنها تمنح زبائنها الذي حجزوا أماكنهم في رحلات على طائرات 737 ماكس إمكانية حجز أماكن في رحلات أخرى من دون زيادة في غضون 14 يوما من تاريخ السفر.

قالت شركة أمريكان أيرلاينز إن 24 من طائراتها شملت بقرار تعليق الرحلات، وكانت الشركة تدير 40 رحلة يوميا بطائرات 737 ماكس.

وأضافت أنها لا تتوقع اضطرابا كبيرا بفضل تنوع طائراتها وفرصة إعادة الحجز التي توفرها للزبائن