"بو صعب": ملف ترسيم الحدود بين لبنان و"اسرائيل" وصل إلى مرحلة حساسة

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، قد وصل إلى مرحلة حساسة، وأن النقاش حول تلك المسألة وصل إلى مرحلة متقدمة.

وقال بوصعب في تصريحات لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر قناة "إل بي سي" إن الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين زار بيروت واستمع إلى الطرف اللبناني وقال إنه سيذهب إلى الطرف الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام.

وأوضح رئيس مجلس النواب اللبناني إن ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان، مشيرا إلى أن الأخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقا لكن الموضوع اختلف اليوم وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان.

وأعرب بوصعب عن تفاؤله بوجود أمل بشأن الوصول إلى نتيجة في ملف ترسيم الحدود، مشددا على أن خيار الحرب لا مصلحة للبنان فيه ولا لإسرائيل.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عما دار في اللقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين، وبحسب تصريحات نقلها موقع النشرة كشف بري أن الرئيس ميشال عون أبلغ هوكشتاين، بما تم التوافق عليه لبنانيا.