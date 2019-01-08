"بي.إن سبورتس" توقف خدمة البث التلفزيوني في مصر

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قالت شبكة (بي.إن سبورتس) الإعلامية المشفرة يوم الثلاثاء إنها أوقفت بأثر فوري الخدمات التي تبثها بالتعاون مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تلحق الضرر بعشاق كرة القدم في مصر الذين يتابعون هذه الرياضة عبر قنوات بي.إن سبورتس المالك الحصري لحقوق البث التلفزيوني للبطولات الكبرى مثل كأس العالم وبطولات الأندية والمنتخبات في أوروبا وأفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشابت العلاقات بين الشركة القطرية والحكومة المصرية خلافات حول حقوق البث في السنوات الماضية.

ونشرت المجموعة بيانا في صفحتها الرسمية على الإنترنت بعد ساعات من فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2019 جاء فيه ”تأسف مجموعة بي.إن الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019“.

وتم قطع الخدمة المقدمة من المجموعة في مصر فور صدور البيان الذي أضاف ”يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات بي.إن كونكت على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى“.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة المصرية للقنوات الفضائية.