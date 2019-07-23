  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. بيان اسرائيلي حول طرد اعلامي سعودي من باحات "الأقصى"

بيان اسرائيلي حول طرد اعلامي سعودي من باحات "الأقصى"

منشور 23 تمّوز / يوليو 2019 - 10:50
الناشط السعودي، محمد سعود
الناشط السعودي، محمد سعود

دانت الحكومة الإسرائيلية بشدة تعرض شبان فلسطينيين للناشط السعودي، محمد سعود، وطردهم إياه من باحات المسجد الأقصى خلال زيارته للقدس بدعوة من إسرائيل ولقائه أعضاء في الكنيست

وقال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "يقوم حاليا ناشط سلام سعودي بزيارة إلى إسرائيل. وعندما جاء إلى مسجد الأقصى لأداء الصلاة، هاجمه متطرفون فلسطينيون وبصقوا عليه، مدنسين بذلك هذا المكان المقدس".

وأضاف غندلمان: "الفلسطينيون لا يريدون السلام، لكن على الرغم من ذلك تزداد علاقات إسرائيل مع العالم العربي دفئا"

وتعرض سعود، الناشط السعودي والعضو في وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل بدعوة من وزارة خارجيتها، للضرب والطرد من باحات المسجد الأقصى وأزقة المدينة القديمة في القدس، أمس الاثنين.

وقبل ذلك زار الوفد الكنيست، حيث التقى مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان، آفي ديختر.

كلمات دالة:ناشطسعوديالأقصىفلسطيناسرائيل

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن