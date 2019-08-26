بيان سعودي إماراتي يستنكر "حملات تشويه" ضد أبو ظبي باليمن

شكلت السعودية ودولة الإمارات لجنة مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين اليمنيتين، بحسب ما نقل التلفزيون السعودي، وسط اتهامات متزايدة للإمارات بدعم الانفصاليين في الجنوب.

ونقل التلفزيون والوكالة الرسمية عن العقيد، تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف قوله إن اللجنة ستبدأ العمل الاثنين. وحثت حكومتا السعودية والإمارات في بيان مشترك كل الأطراف إلى التعاون مع اللجنة المشتركة لتحقيق فض الاشتباك وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.

ودعا البيان الذي أصدرته وزارتا الخارجية في البلدين إلى "سرعة الانخراط في حوار جدة الذي دعت له السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".

وقال البيان أيضا إن البلدين "يؤكدان استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني".

وأضاف أن البلدين "يؤكدان حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

ورفض البيان ما أسماه "الاتهامات وحملات التشويه" التي تستهدف الإمارات على خلفية تلك الأحداث، مذكرا "بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن بدافعٍ من الروابط الأخوية الصادقة وصلة الجوار والحفاظ على أمن المنطقة ورخاء شعوبها ومصيرهم المشترك".

وكان وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، قال الأحد إن دولة الإمارات تعمل على تفكيك بلاده إلى مناطق، وتصفية الدولة في الجنوب.

وقال الجبواني، في حديث لقناة "اليمن" الرسمية التي تبث من الرياض: "للإمارات أجندتها الخاصة منذ أن جاءت إلى اليمن، ضمن التحالف، في آذار/ مارس 2015".