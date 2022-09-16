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بيان لـ حماس يتودد لنظام الاسد

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:08
الاسد مستقبلا خالد مشعل قبل القطيعة
الاسد مستقبلا خالد مشعل قبل القطيعة

توددت حركة المقاومة الاسلامية حماس مجددا لنظام الرئيس السوري بشار الاسد بعد رفض الاخير اي تقارب مع الحركة على الرغم من وساطات ايران وحزب الله لاتمام عودة العلاقات المقطوعة بين الطرفين منذ 2012.

 

وقطع نظام الاسد علاقاته بحركة حماس بعد اعلان الحركة الفلسطينية رفضها ما وصفته بالجرائم التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري واشترطت حينها وقف العمليات العسكرية ضد السوريين لاعادة المياة الى مجاريها، في الوقت الذي غادر غالبية قيادات الحركة العاصمة السورية الى الدوحة وانقرة والخرطوم.

 

 

وقال بيان صادر عن حماس ان محاولتها التقارب مجددا مع النظام السوري ياتي على خلفية تشكيل كيان ومحور ضد التطبيع مع الاحتلال، فيما لم يشر البيان الى زيارة رئيس الحركة اسماعيل هنية الى المغرب احدى الدول التي طبعت بعمق مع الاحتلال الاسرائيلي

 

وفي بيانها ادانت حركة حماس الغارات الاسرائيلية المتكررة على دمشق والمدن السورية وذكرت مطاري دمشق وحلب مؤكدة وقوفها الى جانب سورية الشقيقة في مواجهة العدوان 

كما اعربت عن تقديرها للحكومة والقيادة والشعب السوري في دعم القضية الفلسطينية ، داعية الى استعادة دمشق مكانتها في الساحتين العربية والدولية ودعت الى المصالحة بين النظام السوري والمعارضة لمواجهة "المخططات الاسرائيلية الخبيثة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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