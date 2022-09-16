بيان لـ حماس يتودد لنظام الاسد

توددت حركة المقاومة الاسلامية حماس مجددا لنظام الرئيس السوري بشار الاسد بعد رفض الاخير اي تقارب مع الحركة على الرغم من وساطات ايران وحزب الله لاتمام عودة العلاقات المقطوعة بين الطرفين منذ 2012.

وقطع نظام الاسد علاقاته بحركة حماس بعد اعلان الحركة الفلسطينية رفضها ما وصفته بالجرائم التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري واشترطت حينها وقف العمليات العسكرية ضد السوريين لاعادة المياة الى مجاريها، في الوقت الذي غادر غالبية قيادات الحركة العاصمة السورية الى الدوحة وانقرة والخرطوم.

أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية د. طارق شندب - بيروت:

العالم العربي والإسلامي و كل أحرار العالم يتضامن مع القضية الفلسطينية لانها قضية حق.. أقول لبعض الفلسطينيين لا تنخدعوا بحركة حماس / #طارق_شندب مقابلة مسجلة عام ٢٠٢٠.

| أحداث 24 | pic.twitter.com/pBjp7wKJGl — د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) September 16, 2022

وقال بيان صادر عن حماس ان محاولتها التقارب مجددا مع النظام السوري ياتي على خلفية تشكيل كيان ومحور ضد التطبيع مع الاحتلال، فيما لم يشر البيان الى زيارة رئيس الحركة اسماعيل هنية الى المغرب احدى الدول التي طبعت بعمق مع الاحتلال الاسرائيلي

وفي بيانها ادانت حركة حماس الغارات الاسرائيلية المتكررة على دمشق والمدن السورية وذكرت مطاري دمشق وحلب مؤكدة وقوفها الى جانب سورية الشقيقة في مواجهة العدوان

كما اعربت عن تقديرها للحكومة والقيادة والشعب السوري في دعم القضية الفلسطينية ، داعية الى استعادة دمشق مكانتها في الساحتين العربية والدولية ودعت الى المصالحة بين النظام السوري والمعارضة لمواجهة "المخططات الاسرائيلية الخبيثة"

كما أننا ا أخطأنا في تقدير حزب اللات في حربه مع اسرائيل

أعتقد أننا أخطأنا في تقدير حماس



لا أستغرب أن نرى ميلشيات حماس تقاتلنا مع نظام الاجرام في قادم الايام pic.twitter.com/LWZYZE23QN — النقيب ابو اليمان (@yaman158) September 16, 2022

أهم ما يمكن استخلاصه من إعادة حماس لعلاقاتها مع النظام المجرم ... أن الحركة ببيان العار الذي أصدرته اليوم ، تجاوزت نقطة اللاعودة ، على طريق تحولها من حركة تحرير فلسطينية ، إلى أجير سياسي رخيص لنظام الملالي ، عدو الأمتين العربية والإسلامية . pic.twitter.com/J8uMT7dK38 — عمار آغا القلعة (@Ammaraghaalkala) September 15, 2022

سيتم توقيع عقد المصالحة(المماتعة)

بين حماس والاسد بجانب حفرة التضامن وبحضور السفير الايراني بدمشق pic.twitter.com/4zj70e1xDW — يوسف الرحيم (@D1MHMOF4KPr53P9) September 15, 2022