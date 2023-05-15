بيان هام للأمن اللبناني بشأن إقامات السوريين

اعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ان مراكزها الإقليمية ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين الى لبنان بطرق غير شرعية، كما بينت كيفية تسوية اوضاع السوريين المخالفين لشروط الاقامة داخل البلاد

وقال بيان صادر عن الامن اللبناني ان التوقف عن استقبال طلبات السوريين الذين دخلو البلاد بطرق غير شرعية تلبية لافساح المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعا عبر الدوائر والمراكز الحدودية و ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول.

اما الاجراء الخاص بالسوريين الداخلين الى لبنان وفق القواعد الشرعية وقد خالفو الاقامة وشروطها، فيمكنهم التقدم الى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية اوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30/06/2023.

واعلنت المديرية الامنية اللبنانية انها ستقوم باتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التواريخ المحددة وقالت أن بعض المواطنين اللبنانيين ينظمون تعهّدات "صُوَريّة" بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، خلافاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، ودعت المواطنين اللبنانيين الى التقيّد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الاقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية