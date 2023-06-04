بيان هام من وزارة الحج والعمرة السعودية

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت بيانًا هاما، أكدت فيه أن اليوم الأحد هو الموعد النهائي لإصدار تصاريح العمرة قبل حلول موسم الحج.

وأشارت الوزارة إلى أن يوم الأحد الموافق لـ15 ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو/حزيران 2023) سيكون آخر موعد للحصول على تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

كما أكدت الوزارة أن تصاريح العمرة لا تؤهل صاحبها لأداء فريضة الحج.

وشددت الوزارة على أهمية أن يلاحظ المعتمرون آخر موعد للمغادرة، والذي هو يوم 29 ذي القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا عن ضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق "نسك" أو "توكلنا"، وذلك بشرط ألا يكون المتقدم مصابًا بفيروس كورونا أو مخالطًا لحالة مؤكدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العمرة وضبط الكثافة في المسجد الحرام وفقًا للسعة المسموح بها.

كما تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السعودية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء العمرة بشكل آمن وسلس.

