بيدرسن يتوجه للقاء هيئة التفاوض السورية المعارضة

غير بيدرسن في دمشق

أعلن المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسن ، أنه ذاهب للقاء هيئة التفاوض السورية المعارضة عقب لقائه البناء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، واعدا بزيارة دمشق بانتظام.

وكتب بيدرسن في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق والذي وصفه بالبناء، "يؤكد على أهمية الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 ".

كما أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أنه اتفق مع المعلم على زيارة دمشق بانتظام لمناقشة نقاط التلاقي والخلاف بين الطرفين. وأكد الدبلوماسي أنه لا يزال هناك "الكثير من النقاش حول جميع جوانب العملية السياسية في جنيف".

ووصل بيدرسن، أمس الثلاثاء، إلى دمشق، في أول جولاته إلى سوريا منذ توليه صلاحيات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، أواخر أكتوبر الماضي، حيث اجتمع مع المعلم.