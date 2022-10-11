بيروت: الصيغة النهائية لترسيم الحدود تلبي حاجات لبنان واسرائيل

اكدت الرئاسة اللبنانية ان الصيغة النهائية لترسيم الحدود مع دولة الاحتلال الاسرائيلي مرضية وتلبي المطالب اللبنانية وحافظت على حقوق البلاد في ثروته الطبيعية

وسلّم نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، رئيس الجمهورية ميشال عون صيغة الاتفاق النهائي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان و"إسرائيل"

وقال بو صعب : "ملف ترسيم الحدود البحرية أُنجز وجرى وضعه في عهدة الرئيس"، مشيراً إلى أنّ "الاتفاق منصف ويرضي الطرفين"، وزعم ان "لبنان حصل على مطالبه لأنّها محقة"،

وتسلم لبنان يوم الاثنين من واشنطن النسخة النهائية من مسودة اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل" واكدت بيروت ان المسودة تأخذ في الاعتبار كل المتطلبات اللبنانية

قال وزير الطاقة اللبناني بعد لقائه وفد شركة توتال الفرنسية "تلقينا وعداً من توتال بالإسراع في التنقيب عن النفط بالحقول اللبنانية"

من جهتها قالت اسرائيل ان نسخةا لاتفاق التي انجزها الوسيط الاميركي تلبي كل الاحتياجات والمتطلبات الاسرائيلية فيما أعلنت شركة "إنرجيان" بدء عملية الضخ التجريبي العكسي من الشاطئ إلى منصة "كاريش"، وافادت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى شرح الموقف، مبيّنةً أنّ "تل أبيب طلبت من الوسيط الأميركي آموس هوكستين إبلاغ لبنان أنّها لن تستخرج الغاز اليوم من حقل كاريش"، وأن "تل أبيب معنية بأن تصل الرسالة إلى الأمين العام لحزب الله بأنّها لا تريد حرباً".



