بيروت.. انقطاع الكهرباء يؤجل جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بتأخير موعد جلسة البرلمان اللبناني برئاسة نبيه بري، المقررة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب ​قاسم هاشم​، إن "الجلسة لم تلغَ حتى الآن وهناك محاولة لتأمين ​الكهرباء​ وقد تنقل الجلسة إلى مقر ​مجلس النواب​ في ​ساحة النجمة​، إذا كان التيار الكهربائي متوفراً".

وأكد في حديث تلفزيوني، بحسب موقع "النشرة" أنه "من الضروري إعطاء فرصة للحكومة، ولطالما كان ​البيان الوزاري​ لإظهار النوايا".

وبحسب مواقف الكتل البرلمانية ستنال الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي الثقة بحدود 100 صوت، فيما سيحجب الثقة عن الحكومة تكتل "الجمهورية القوية" وعدد من النواب المستقلين.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن أنّ مجلس النواب، سيناقش البيان الوزاري ويصوّت على منح الثقة للحكومة، في جلسة بقصر الأونيسكو في بيروت.

وأعلنت الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، يوم الخميس، إقرار البيان الوزاري، والذي تضمّن خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وقال وزير الإعلام جورج قرداحي، في تصريح للصحفيين عقب جلسة وزارية في بيروت، إنّ الحكومة أقرّت البيان الوزاري، وأطلقت عليه شعار "معاً للإنقاذ".

ووفقاً لمسود البيان، تلتزم الحكومة اللبنانية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كما سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي.

وتشُكّلت الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي، بعد 13 شهراً من التعثّر بسبب خلافات سياسية، عقب استقالة حكومة حسان دياب، في 10 آب/أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.