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بيروت: لاجئون فلسطينيون يطالبون اوروبا وكندا بفتح أبواب الهجرة

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:48
لاجئون فلسطينيون يعتصمون وسط العاصمة بيروت لطالبة الدول الأوروبية وكندا بفتح أبواب الهجرة لهم
لاجئون فلسطينيون يعتصمون وسط العاصمة بيروت لطالبة الدول الأوروبية وكندا بفتح أبواب الهجرة لهم

اعتصم عشرات اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين الدول الأوروبية وكندا بفتح أبواب الهجرة

ورفع المعتصمون أعلام كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، مجددين دعوة هذه الدول إلى فتح مجال الهجرة أمامهم، للمرة الثانية، حيث اعتصمت مجموعة مشابهة الأسبوع الماضي أمام السفارة الكندية في بيروت، للمطالبة بالهجرة إلى كندا

من الجدير ذكره، أن موجة احتجاجات اشتعلت مؤخرا في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد إطلاق وزير العمل اللبناني خطة مكافحة العمالة الأجنبية، ما اعتبره اللاجئون الفلسطينيون استهدافا لهم، قبل أن تتمكن الحكومة اللبنانية بالتواصل مع القيادات الفلسطينية من تطويق ذيول القرار.

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