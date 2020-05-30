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بيروت: وقفة احتجاجية للمطالبة بنزع سلاح حزب الله

منشور 30 أيّار / مايو 2020 - 12:27
وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت
وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت

 نظم عشرات الناشطين اللبنانيين، السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، للمطالبة بنزع سلاح “حزب الله”.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية تحت عنوان: “لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة”، وسط انتشار أمني كثيف.

كما طالب المحتجون بتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559، الصادرة عن مجلس الأمن بشأن لبنان.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: “لا للسلاح الأسود”، و”قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني”.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لشرعية سلاح “حزب الله”.

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