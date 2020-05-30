بيروت: وقفة احتجاجية للمطالبة بنزع سلاح حزب الله

نظم عشرات الناشطين اللبنانيين، السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، للمطالبة بنزع سلاح “حزب الله”.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية تحت عنوان: “لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة”، وسط انتشار أمني كثيف.
كما طالب المحتجون بتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559، الصادرة عن مجلس الأمن بشأن لبنان.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: “لا للسلاح الأسود”، و”قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني”.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لشرعية سلاح “حزب الله”.
شلعوطين ب 10 دولار على الماشي— هيام كركي@ (@HamoAlbi) May 30, 2020
فلسوا ما في دفع #حزب_الله pic.twitter.com/Ap7Es8k3HX