بيروت: وقفة احتجاجية للمطالبة بنزع سلاح حزب الله

نظم عشرات الناشطين اللبنانيين، السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، للمطالبة بنزع سلاح “حزب الله”.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية تحت عنوان: “لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة”، وسط انتشار أمني كثيف.

كما طالب المحتجون بتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559، الصادرة عن مجلس الأمن بشأن لبنان.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: “لا للسلاح الأسود”، و”قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني”.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لشرعية سلاح “حزب الله”.