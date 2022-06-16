بيسكوف: لا يمكن لموسكو وواشنطن تجنب مناقشة تمديد معاهدة ستارت

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه كان يتوجب على روسيا والولايات المتحدة مناقشة وبحث تمديد معاهدة ستارت، "البارحة".

وشدد بيسكوف على أنه لا يجوز تجاهل هذا الموضوع، لأنه مهم ليس فقط للدولتين بل ولكل العالم.

وأضاف ممثل الكرملين: "لا يمكن هذا تجنب الموضوع. يمكن بالطبع، مثل النعامة، محاولة دفن الرأس في الرمال، والتذرع ببدء العملية العسكرية الخاصة، ولكن يجب أن تناقش روسيا والولايات المتحدة هذا الموضوع. كان ينبغي مناقشته بالأمس. وهذه المناقشة مهمة ليس فقط لشعبي بلدينا، بل وللعالم بأسره من أجل الأمن العالمي".

يصادف يوم الخميس مرور عام على القمة بين روسيا والولايات المتحدة، التي عقدت في 16 يونيو 2021 في جنيف.

وخلال تلك القمة جرت محادثات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.