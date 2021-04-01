بيع أرض لورثة رفيق الحريري لتسديد الديون

فازت شركة الدارة للتطوير العقاري في مزاد النخبة “قصور حطين”، اليوم الأربعاء بالمزاد على قطعة أرض مملوكة لشركة سعودي أوجيه،المملوكة لورثة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، بحي حطين شمال غربي مدينة الرياض لتسديد ديون الورثة.

وأسفر المزاد عن بيع قطعة الأرض، التي بلغت مساحتها9ر484 ألف م2، بسعر 2010 ريالات للمتر المربع الواحد، حيث بلغ إجمالي القيمة 051ر1 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال)، فيما قُدّرت قيمة الأرض بـ023ر1 مليار ريال، شاملة التصرفات العقارية، وفقا لبيان صدر مساء اليوم.

يُذكر أن المحكمة التجارية في الرياض قررت تصفية شركة “سعودي أوجيه”، وتنفيذ كل المواد الخاصة بنظام الإفلاس، وذلك لعدم تنفيذ الشركة أحكاما قضائية ضدها، بمطالبات لدائنين تبلغ 21 مليار ريال. (د ب أ)