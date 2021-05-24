بيلاروسيا تلقي باللائمة على حماس في حادثة طائرة "راين اير"

تم تحويل مسار الطائرة المتجهة من اليونان إلى ليتوانيا، إلى بيلاروسيا لعدة ساعات يوم الأحد، بينما قال نشطاء إنه تم القيام بذلك لاعتقال سياسي معارض على متنها. واتهمت الدول الأوروبية بيلاروسيا إثر ذلك بممارسة ”إرهاب الدولة“.

أوضحت سلطات بيلاروسيا الإثنين، أن طائرة ”راين اير“ التي تم تحويل مسارها الى مينسك يوم الأحد، فيما كان معارض سياسي بين ركابها، تلقت تهديدا عبر رسالة إلكترونية منسوبة إلى حركة حماس الفلسطينية.

وتلا مدير النقل الجوي في وزارة النقل البيلاروسية أرتيم سيكورسكي، ما قال إنها ترجمة إلى الروسية لرسالة بالإنكليزية جاء فيها: ”نحن، جنود حماس، نطالب بأن توقف إسرائيل إطلاق النار على قطاع غزة. نطالب بأن يكف الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإسرائيل (…) إذا لم تتم تلبية مطالبنا فإن قنبلة ستنفجر (على متن طائرة راين اير) فوق فيلنيوس“.

وأعلنت السلطات، أن طاقم طائرة ”راين اير“ قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك ”بدون تدخل“؛ بعدما تم إبلاغه بإنذار بوجود قنبلة.

وقال إيغور غولوب قائد سلاح الجو البيلاروسي، إن ”القرار اتخذ من قبل قائد الطائرة بدون تدخل خارجي“.

وتم تحويل مسار طائرة تابعة لشركة رايان أير متجهة من اليونان إلى ليتوانيا، إلى بيلاروسيا لعدة ساعات يوم الأحد، بينما قال نشطاء إنه تم القيام بذلك لاعتقال سياسي معارض على متنها.

واتهمت الدول الأوروبية بيلاروسيا بممارسة ”إرهاب الدولة“.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الاثنين، أنه يجب محاسبة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد تحويل مسار الطائرة وحملها على الهبوط في مينسك.

وقال: "بريطانيا وجهت إشعارا لإصدار تعليمات لشركة الطيران البريطانية بوقف الرحلات الجوية فوق المجال الجوي البيلاروسي، وأنها ستعلق التصريح الجوي لشركة الطيران البيلاروسية (بيلافيا) فورا".

وأضاف: "يجب محاسبة حكومة لوكاشينكو على مثل هذا السلوك المتهور والخطير".

وتابع: "السيناريو كما ورد هو هجوم مروع على الطيران المدني واعتداء على القانون الدولي.. إنه يمثل خطرا على الرحلات الجوية المدنية في كل مكان".

وتم اعتقال المحرر السابق لمجموعة نكستا، والمعارض رومان بروتاسيفيتش، قبل السماح للطائرة باستئناف رحلتها.

وقالت وسائل إعلام بيلاروسية، إن طائرة ميغ – 29 رافقت الطائرة إلى مينسك؛ بسبب الخوف من وجود قنبلة، لكن لم يتم العثور على متفجرات.

وهبطت الطائرة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وجهتها الأصلية، متأخرة أكثر من سبع ساعات عن موعد وصولها المقرر.