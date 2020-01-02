"بيلد": 20 مروحية فقط لدى الجيش الألماني جاهزة للطيران

قالت صحيفة "بيلد"، إن 20 طائرة مروحية فقط تابعة للجيش الألماني من أصل 152 طائرة، تصلح للطيران.

ونقلت الصحيفة، عن تقرير سري للجيش، أن ذلك يؤثر سلبا على خطة تدريب الطيارين الجدد.

ووفقا لمعطيات الصحيفة، هناك فقط 8 مروحيات من طراز "تيغر" توجد في الخدمة الفعلية من أصل 53 طائرة من هذا النوع، وفقط 12 مروحية جاهزة للعمل من طراز NH90 من بين 99 طائرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سبب هذه النسبة العالية من عدم الجاهزية، يكمن في أن شركة Airbus Helicopters Deutschland، المسؤولة عن صيانة هذه المروحيات، لا تنفذ مهامها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب

من جانبه، قال توبياس ليندنر ممثل كتلة الخضر في البرلمان الألماني (بوندستاغ): "الوضع المأساوي في مجال جاهزية مروحيات تيغر، يؤثلا سلبا على تدريب الطيارين. لا يجوز السماح بمثل هذا الوضع".

وفي وقت سابق، كتبت Die Welt، أن الجيش الألماني كان يفتقر إلى دبابات جاهزة ضمن عمليات "رأس الحربة". ووفقا لها، كان هناك في العام الماضي، فقط 9 دبابات من طراز "ليوبارد-2" جاهزة للعمل من أصل 44 دبابة في لواء الدبابات التاسع بالجيش الألماني. والسبب في ذلك، حسب الصحيفة، كان النقص الكبير في قطع الغيار وتكاليف الصيانة العالية.