بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأربعاء، إلى إزالة 11 تمثالاً لعسكريين ومسؤولين من الحقبة الكونفدرالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية على خلفية قضية جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض.

وجاء في رسالة وجّهتها بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، أن “تماثيل الرجال الذي نادوا بالوحشية والهمجية للوصول إلى هذه النهاية العنصرية الصريحة، تشكّل إهانة بشعة لمُثُل” الديموقراطية والحرية.

وتابعت أن “تماثيلهم تكرّم الكراهية وليس التراث”، مضيفة “يجب إزالتها”. (أ ف ب)