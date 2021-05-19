بيلوسي تدعو إلى مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الثلاثاء إلى مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 “ردا على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان”.

وقالت بيلوسي أمام اللجنة التنفيذية للكونغرس حول الصين ولجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان خلال جلسة استماع افتراضية مشتركة حول “الصين والإبادة الجماعية والألعاب الأولمبية” إنه “لا يمكننا المضي قدما كما لو أنه لا شيء خطأ يحدث في ذهاب دورة الألعاب الأولمبية إلى الصين”.

وأضافت بيلوسي أنه على الرغم من أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 “قد تكون أمرا واقعا” وقد يكون من المستحيل وقفها، “لا يمكننا الاستمرار في إعطاء بكين شيكا على بياض على أمل أن يتغير سلوكها ببساطة”.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما في معاملة أقلية الأويغور والأقلية التبتية و”قمع” القوى الديمقراطية في هونغ كونغ. (د ب أ)