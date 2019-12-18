بيلوسي: ترامب خطر على أمريكا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن تصرفات الرئيس دونالد ترامب “المتهورة تجعل من المساءلة أمرًا ضروريًا، ولا تعطينا أي خيار”، في إشارة إلى مساعي عزل ترامب.

وقالت بيلوسي، الأربعاء، في كلمة بمستهل جلسة من المقرر أن تشهد تصويتا تاريخيا يُحتمل أن يتوج بعزل ترامب، “بصفتي رئيسة مجلس النواب، أفتح باب النقاش حول عزل رئيس الولايات المتحدة.. إذا لم نتصرف الآن، فسنكون مهملين في واجبنا”.

وعن تصرفات ترامب، ذكرت بيلوسي أنه “من الواقع أن الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا لأمننا القومي وسلامة انتخاباتنا – أساس ديمقراطيتنا.. الرئيس سلطة منصبه العام للحصول على منفعة سياسية شخصية غير لائقة. على حساب الأمن القومي الأمريكي”.

وردا على تصريحات بيلوسي، قال ترامب في تغريدة، إن “الأكاذيب البشعة من جانب اليسار المتطرف والديمقراطيين عديمي الفائدة اعتداء على أمريكا وعلى الحزب الجمهوري”.