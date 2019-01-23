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بيلوسي تمنع ترامب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب

بيلوسي تمنع ترامب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب
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