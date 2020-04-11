بيل غيتس يسمى البلد الذي يجب الاقتداء به في مكافحة كورونا

نقلت رئاسة كوريا الجنوبية عن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس قوله إن كوريا الجنوبية أصبحت نموذجا مثاليا في العالم بفضل فعالية جهودها لمواجهة فيروس كورونا.

جاء تصريح غيتس خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الجمعة لبحث مواجهة فيروس كورونا وتطوير لقاح ضده، حسب المتحدث باسم المكتب الرئاسي بسيئول.

وأضاف غيتس، الذي تمت المكالمة بمبادرة منه، أنه كان يريد أن يلتقي مون للتعبير عن تقديره لجهوده في التغلب على فيروس كورونا، كما ثمن غيتس قيام كوريا الجنوبية بتزويد الدول النامية بأدوات تشخيص كورونا، معتبرا ذلك دليلا على تحقيق سيئول نجاحات في مواجهة كورونا.

من جانبه، أعرب الرئيس مون عن تقديره العميق لغيتس وإشادته باستجابة كوريا الجنوبية لأزمة فيروس كورونا في مناسبات مختلفة، مضيفا أنه يتطلع إلى توسيع التعاون مع مؤسسة غيتس في المساعدات الإنسانية إلى الدول الضعيفة بشأن التصدي للأمراض المعدية وتطوير اللقاح والتزويد به.

وذكر مون أن الحكومة الكورية الجنوبية ساهمت كأول دولة آسيوية في التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وتخطط للمساهمة في تحالف ابتكارات التأهب للوباء ابتداء من هذا العام.

وأشار مون إلى أنه رغم تسجيل أقل من 30 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية اليوم، يبقى الوضع غير مطمئن، وتواصل البلاد حملة التباعد الاجتماعي.