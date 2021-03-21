بينها دولتان عربيتان.. معهد سيروم الهندي يرجئ شحنات اللقاح إلى 3 دول

أخطر معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح 3 دول بينها دولتان عربيتان، بأن امدادات لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي، وذلك بحسب مصدر مطلع.

وأضاف المصدر، أن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أخطر كلا من السعودية والمغرب والبرازيل بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي (في الهند)، في الوقت الذي يعمل فيه المعهد على زيادة الطاقة الإنتاجية.

ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تتعرض فيه السلطات الهندية، أكبر منتج للقاحات في العالم، لانتقادات محلية وذلك للتبرع بكميات من اللقاحات أو بيعها، بما يفوق عمليات التطعيم في البلاد، وذلك رغم تسجيل الهند أكبر عدد من الإصابات بكورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وجاء الكشف عن التأخير الجديد في شحنات اللقاح بعد أيام من إعلان بريطانيا أنها ستبطئ وتيرة برنامج التطعيم الشهر المقبل لأن من المرجح أن يسلم معهد سيروم الهندي الإمدادات في مواعيد أبعد من المتوقع.

وتشهد الهند في الوقت الحالي موجة ثانية من إصابات كورونا مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى حوالي 11.6 مليون إصابة.

وكان معهد سيروم قام بتوريد نصف الكمية التي طلبتها بريطانيا مؤخرا وتبلغ عشرة ملايين جرعة.

وتقول وزارة الخارجية الهندية إن البرازيل تسلمت أربعة ملايين جرعة من المعهد، والسعودية ثلاثة ملايين جرعة، والمغرب سبعة ملايين جرعة. وكانت الدول الثلاث قد طلبت 20 مليون جرعة.

وكان المعهد قد عقد شراكة مع شركة أسترازينيكا (البريطانية السويدية) ومؤسسة غيتس وتحالف جافي العالمي للقاحات، وذلك لتصنيع ما يصل إلى مليار جرعة لتزويد الدول الفقيرة بها.

وحتى الآن تبرعت الهند بثمانية ملايين جرعة وباعت حوالي 52 مليون جرعة إلى 75 دولة، أغلبها من لقاح أسترازينيكا الذي يتم تصنيعه في معهد سيروم. واستخدمت الهند أكثر من 44 مليون جرعة منذ بدء حملتها للتطعيم في منتصف يناير.

المصدر: رويترز