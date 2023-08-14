بينها 8 عربية: دول العالم تتسابق للانضمام الى بريكس

كشفت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن 8 دول عربية من بين 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال الشهر الجاري التي ستحتضنها بلادها

واشارت باندور في مؤتمر صحفي: "سيبحث زعماء بلدان "بريكس" توسيع المنظمة. وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة "بريكس"، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره. نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع "بريكس" ونأمل بالتوصل إليه في القمة".

وقالت الوزيرة ان الدول التي طلبت الانضمام الى بريكس وهي الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا.

واكدت الوزيرة أن "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن" وقالت ان نتذكر أن جنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها.

وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري في جوهانسبورغ تحت رئاسة جنوب إفريقيا.