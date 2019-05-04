بينهم أم حامل ورضعيتها.. 8 شهداء بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة

استشهدت فلسطينية حامل ورضعيتها (14 شهرا) السبت، إثر غارة إسرائيلية على منزلها في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ليرتفع بذلك الى ثمانية عدد الشهداء الذين سقطوا في احدث جولة من العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إن “السيدة فلسطين صالح أحمد أبو عرار (37 عامًا) استشهدت وهي حامل متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في الرأس جراء الاستهداف الإسرائيلي شرق غزة مساء اليوم”.

وقبل ذلك أعلنت الوزارة عن “استشهاد الطفلة صبا محمود أبو عرار التي تبلغ من العمر سنة وشهرين وأصيبت أمها بجروح خطيرة وهي حامل، وأصيبت طفلتها الثانية بجروح متوسطة جراء الاستهداف الاسرائيلي لمنزلهم شرق غزة”.

وقال أبو محمد أحد أقارب الطفلة بينما كان يرافقها إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة “كنا نتناول طعام الغداء حين تعرض المنزل للقصف من طائرة استطلاع إسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد صبا فورا وإصابة أمها وشقيقتها الطفلة بجروح خطيرة”.

وأضاف، وهو ابن عم والد الطفلة وجار العائلة، “لا أعرف لماذا قصفوا المنزل”.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وأصيب 13 مستوطنا إسرائيليا، جراء الصواريخ الفلسطينية.

وكان 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 51 آخرين، أمس الجمعة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة حماس، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة “العودة.

وفي وقت لاحق من مساء السبت، دمرت مقاتلات إسرائيلية مبنى يضم مكتب وكالة الأناضول وسط قطاع غزة، حيث استهدفت المقاتلات المبنى المكون من 7 طوابق بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ولم يتسنّ على الفور التحقق من وقوع ضحايا جراء قصف الموقع، أو في محيطه، إلا أن الجيش الإسرائيلي كان أطلق 3 غارات تحذيرية قبل وقت من الاستهداف.

من جهتها، هددت الفصائل الفلسطينية، السبت، بتوسيع ردها ليشمل مدينتي أسدود وبئر السبع في حال تمادى العدو (إسرائيل) بقصف غزة.

وقالت غرفة العمليات المشتركة للفصائل (تضم الأجنحة العسكرية للفصائل بغزة)، في بيان، “المقاومة استهدفت عسقلان وأوفاكيم وكريات جات (مدن ومستوطنات محاذية لغزة) برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال للبنايات السكنية”.