بينهم لواء.. 25 قتيلا من القوات السورية وحلفائها بهجوم لداعش

قالت المصادر ان اللواء في الجيش السوري نزار عباس كان من ضمن القتلى في الهجوم الذي وقع في منطقة دير الزور.

نقلت وكالة انباء الاناضول التركية عن مصادر محلية سورية قولها الجمعة، أن 25 عنصرًا من قوات الحكومة السورية و"الحرس الثوري" الإيراني، بينهم رتبة رفيعة، قتلوا في هجوم لتنظيم "داعش" بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وذكرت المصادر أن عناصر "داعش" المنتشرين في المناطق الصحراوية شرقي سوريا، شنوا الخميس هجوما مباغتا استهدف رتلا عسكريا للقوات الحكومية والمجموعات الأجنبية المدعومة إيرانيا في محافظة دير الزور.

وأشارت أن مسلحي "داعش" باغتوا الرتل العسكري أثناء سيره من مدينة تدمر الأثرية بمحافظة حمص إلى محافظة دير الزور، ما أسفر عن مقتل 25 عنصرا على الأقل بينهم اللواء نزار عباس في الجيش السوري.

فيما أعلنت "وكالة أنباء فارس الإيرانية" (شبه رسمية)، مقتل حسن عبد الله زاده، ومحسن عباسي، وهما من منتسبي قوات الحرس الثوري في كمين لـ"داعش" أثناء رحلتهما بين دير الزور وتدمر.

جدير بالذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي، فقد معاقله في محافظتي الرقة ودير الزور، وينتشر عناصره حاليا في المنطقة الصحراوية شرقي حمص وغربي دير الزور.

وبين الحين والآخر تتعرض الأرتال العسكرية لقوات الحكومة السورية والحرس الثوري الإيراني لهجوم التنظيم بالمنطقة المذكورة.