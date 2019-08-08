بينهم ليبيون.. مصر تحيل عشرة اشخاص للمحاكمة بتهمة التخابر

9 متهمين من بين الـ 10 المحالين للمحاكمة هاربين خارج مصر.

أحالت نيابة أمن الدولة في مصر، الخميس، 10 “إرهابيين” بينهم ليبيون إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التخابر مع تنظيمين بينهما “الدولة”.

وقالت النيابة إن بين المتهمين المحالين للمحاكمة 4 يحملون الجنسية الليبية و6 مصريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

ووجهت النيابة للعشرة أشخاص عدة تهم بينها “التخابر لصالح تنظيمين إرهابيين خارج البلاد، وهما “الدولة” وكتائب قوة الردع في ليبيا”.

كما اتهمتهم أيضا بـ “ارتكاب جرائم تهريب مهاجرين مصريين إلى ليبيا لغرض إرهابي، وخطف مصريين باستخدام القوة واحتجازهم لطلب فدية، وقتل بعضهم، والاتجار بالبشر”.

وحسب المصدر ذاته، فإن 9 متهمين من بين الـ 10 المحالين للمحاكمة هاربين خارج مصر.

والإثنين الماضي، أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بسرعة ضبط المتهمين الهاربين واستعجال تسليم القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي للقبض عليهم.

