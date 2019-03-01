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بينهم 3 مسعفين وصحافي.. اصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي بغزة

بينهم 3 مسعفين وصحافي.. اصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي بغزة
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