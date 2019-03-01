بينهم 3 مسعفين وصحافي.. اصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي بغزة

وبدأ الفلسطينيون احتجاجاتهم على طول السياج الفاصل شرق القطاع في 30 آذار/مارس الماضي.

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أنه أصيب الجمعة سبعة عشر فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي قرب الحدود بين القطاع واسرائيل خلال احتجاجات "مسيرات العودة".

وقال أشرف القدرة "اصيب سبعة عشر مواطنا بجروح مختلفة بالرصاص الحي الذي استخدمته قوات الاحتلال ضد المشاركين السلميين في فعاليات الجمعة ال49 لمسيرات العودة وكسرالحصار شرق قطاع غزة" موضحا أن من بين المصابين "حالة خطيرة".

وأضاف "تم استهداف 3 مسعفين وصحافي بقنابل غاز (مسيل للدموع) مباشرة في القدم من قبل قوات الاحتلال" موضحا أن "عشرات المواطنين اصيبوا بالاختناق واستنشاق الغاز" المسيل للدموع "وقد عولجوا في النقاط الطبية الميدانية".

وفي بيان قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "إجمالي الحالات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة 179 اصابة منها 15 بالرصاص الحي و11 بالرصاص المطاطي خلال الجمعة ال49 لمسيرات العودة".

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات، حيث أشعل عدد من المتظاهرين اطارات سيارات ورشقوا بالحجارة العربات العسكرية الإسرائيلية المصفحة قرب الحدود.

وقال اسماعيل رضوان القيادي في حماس إن الهيئة العليا لمسيرات العودة "قررت مواصلة فعاليات مسيرات العودة حتى رفع الحصار وعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها (قبل نحو سبعين عاما)".

وأكد رضوان أن الهيئة "تحشد الطاقات وتواصل ترتيباتها لفعالية ال30 من مارس الحالي بمناسبة مرور عام على مسيرات العودة حيث ستكون مسيرة مليونية".

وقال مسؤول في الهيئة "سنقيم الفعاليات في يوم الثلاثين الذي يصادف يوم السبت وليس الجمعة".

وشدد على أن "فعاليات الإرباك الليلي ستتصاعد يوميا وسيتم استئناف اطلاق البالونات الحارقة".

ومنذ اسبوعين ينظم متظاهرون فلسطينيون احتجاجات قرب السياج الحدودي في ساعات الليل يوميا يتم خلالها اشعال اطارات السيارات والقاء قنابل صوتية.