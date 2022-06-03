بينيت: نحتفظ بحقنا في التحرك ضد إيران

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت الجمعة، ان تل أبيب "تفضل المسار الدبلوماسي" لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، مع احتفاظها بـ"الحق" في التحرك ضدها اذا اخفقت جهود المجتمع الدولي في تحقيق هذا الهدف.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان عقب لقاء الاخير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في القدس، ان بينيت شدد خلال الاجتماع "على الخطر الكبير الذي يُشكله استمرار التقدم الإيراني نحو امتلاك السلاح النووي، من خلال تضليل المجتمع الدولي باستخدام المعلومات الملفقة والأكاذيب".

وأضاف انه أكد كذلك "على الضرورة الملحة المتمثلة بتجنّد المجتمع الدولي من أجل التصدي لإيران، بكافة الوسائل، في سبيل الحؤول دون حصولها على سلاح نووي".

وتابع البيان ان بينيت ابلغ غروسي "تأييد إسرائيل لقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ مهامها حيال إيران بشكل مهني ومستقل، وعلى الأهمية الكامنة في نقل رسالة حادة وواضحة إلى إيران من قبل مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال قراره المزمع".

وقال ان رئيس الوزراء الاسرائيلي اوضح ان بلاده "تفضل المسار الدبلوماسي لتجريد إيران من كافة إمكانياتها لتطوير السلاح النووي، ولكنها تحتفظ مع ذلك بحقها في الدفاع عن نفسها وفي اتخاذ إجراءات ضد إيران في سبيل كبح برنامجها النووي، إذا أخفق المجتمع الدولي في ذلك خلال الإطار الزمني المحدد".

ولم يصدر أي بيان بخصوص الاجتماع عن غروسي، الذي وصل مساء الخميس، إلى إسرائيل وغادرها عائدًا إلى فيينا بعد اللقاء.

وسبق لإسرائيل أن أعلنت في أكثر من مناسبة إنها "لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".