بينيت يطالب نتنياهو بطرح ضم غور الأردن على التصويت فورا

حث وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الاستعجال في تطبيق وعده بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وطرح المبادرة على التصويت فورا.

وفي أعقاب تعهد نتنياهو ومنافسه على كرسي رئيس الحكومة بيني غانتس بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة بعد انتخابات الكنيست، ذكر بينيت على حسابه في "تويتر" أن الحديث عن الضم المحتمل "مرحب به، لكنه ليس إلا كلاما حتى الآن".

وشدد وزير الدفاع الذي يترأس حزب "اليمين الجديد" المتحالف مع حزب نتنياهو "الليكود" على أن اتخاذ خطوات على أرض الواقع هو السبيل الوحيد لتأكيد مصداقية هذه الوعود، داعيا رئيس الوزراء إلى عدم انتظار الانتخابات وطرح مقترحه على التصويت في اجتماع ستعقده الحكومة الأحد القادم، ليحال للمصادقة في الكنيست الثلاثاء.

وأعرب رئيس حزب "الشاس" الصهيوني الأرثوذكسي أرييه درعي، عن تأييده لهذه المبادرة، داعيا جميع القوى السياسية في الكنيست إلى دعم مشروع القرار هذا إذا طرح على التصويت.

وكان نتنياهو قد وعد مرارا العام الماضي بضم غور الأردن ومستوطنات الضفة، غير أنه لم يستطع المضي قدما في تطبيق هذه الخطط المخالفة للقانون الدولي بسبب فشله مرتين في تشكيل الحكومة بعد جولتين من الانتخابات في مارس وسبتمبر الماضيين.