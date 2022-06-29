بينيت يعتزل السياسية

اعتزل رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، الحياة السياسية في الوقت الحالي واعلن عزمه عدم الترشح للانتخابات المقبلة.

بينيت سيساعد لابيد

وقال بينيت في مؤتمر صحفي، أنه سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء المقبل يائير لابيد، وسيساعده في قيادة الحكومة بشكل مؤقت حتى إجراء الانتخابات المقبلة، وذلك بعد التصويت على حل الكنيست الليلة.

واضاف بينيت إنه سيستمر في مساعدة لابيد بقدر ما يتطلب الأمر، مضيفا أن حكومته حققت الهدوء في غلاف غزة وعملت بقواسم مشتركة كثيرة وحققت الكثير من النجاحات.

وفي سياق متصل، قال موقع "واللا" العبري، إن بينيت اتخذ قراره بعد مشاورات مع بعض أعضاء حزب "يمينا" برئاسته وعدد من مقربيه.

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قرار بينيت ليس مفاجئًا نظرًا لنتائج حزبه في الاستطلاعات الأخيرة..https://t.co/mjYCNUgxaJ — Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) June 29, 2022

التخلي عن قياده حزب يمينا

وأعلن عن نقل قيادة حزبه "يمينا" إلى وزيرة الداخلية إيليت شاكيد التي وصفها بأنها "شريكة مميزة"، قائلا: "أنا متأكد من أنها ستبقى في قيادة الحزب للأبد"

وأظهر استطلاع سريع أجرته قناة 12 العبرية بعد إعلان بينيت، أن حزب يمينا بقيادة شاكيد سيحصد 5 مقاعد ويتجاوز نسبة الحسم، وأنه في حال تم الانضمام للكتلة اليمينية بقيادة الليكود فإنها ستصل إلى 63 مقعدًا وبذلك لا يحتاج نتنياهو إلى حزب منصور عباس أو غيره.

وأفادت قناة "كان" العبرية الرسمية بأن نفتالي بينيت أبلغ، مساء الأربعاء، أعضاء كتلته البرلمانية، بأنه لا يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وذكرت القناة، في بيان، أن بينيت رغم ذلك سيبقى حتى إجراء الانتخابات في منصب رئيس الوزراء البديل.