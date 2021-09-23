بينيت يعلق على تمويل الكونغرس للقبة الحديدية بمليار دولار

اعتبر رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إن تصويت الكونغرس لصالح تمويل القبة الحديدية "رد مدو" على المشككين في دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وجاء التصويت بعد يومين فقط من زيادة التمويل في مشروع قانون إنفاق أوسع، حيث ألغى مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام.

وجاء مشروع القرار في أعقاب موافقة القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، تحت ضغط من مجموعة "سكواد" التقدمية لشطب هذا المبلغ من مشروع قانون مخصصات الدفاع لعام 2022.

وقد أثار قرار الديمقراطيين شطب التمويل موجة من الانتقادات الجمهورية فوصف السيناتور الجمهوري تيد كروز القرار بأنه "مأسوي" واتهم القيادات الديمقراطية بـ"الاستسلام لليسار المعادي للسامية"، مضيفاً: "انهم يكرهون اسرائيل لدرجة انهم قرروا شطب مليار دولار لتمويل القبة الحديدية، وهو نظام دفاعي يحمي المدنيين الابرياء من صواريخ حماس".

الايباك تنتقد

وانضمت منظمة الايباك، وهو اللوبي النافذ الداعم لاسرائيل في واشنطن، الى المنتقدين فأصدرت بياناً قالت فيه ان "المتشددين في الكونغرس يستغلون السياسة للتلاعب بحياة الاسرائيليين والفلسطينيين". وتابع البيان: "ان الدعوة لشطب تمويل نظام دفاعي ينقذ حياة الكثيرين هي تناقض مع مبادئنا وسيتسبب بتصعيد في الصراع، كما انه يتعارض مع تعهدات ادارة بايدن والقيادات في الكونغرس".

اتهام الديمقراطيين بالتخاذل بدعم اسرائيل

وقد عمدت القيادات الديمقراطية الى احتواء الأزمة التي ولدها الغاء التمويل فقررت طرح المشروع للتصويت بشكل منفرد للاسراع في اقراره. وقالت رئيسة لجنة المخصصات المالية روزا ديلروي انها قررت ان تطرح التمويل البالغ قيمته مليار دولار للتصويت منفرداً لتسليط الضوء على "الشراكة الاميركية الاسرائيلية القوية". وأضافت في بيان: "ان التزام الولايات المتحدة بأمن صديقتنا وحليفتنا اسرائيل صلب. واعادة تزويدها بالقاذفات الاعتراضية التي تحميها هي مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية.

وشرحت النائبة الديمقراطية قرارها إدراج مشروع التمويل منفرداً بدلاً من ضمه الى مشروع التمويل الدفاعي بقولها: "عادة يتم ادراج هذا التمويل في مشروع شامل نهاية العام، لكننا قررنا طرح التمويل للتصويت الان لنثبت ان الكونغرس بحزبيه ملتزم بأمن إسرائيل".

كما أن زعيم الاغلبية الديمقراطية ستيني هوير سارع إلى التحدث مع وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد متعهداً بإقرار التمويل في وقت قريب، فغرد قائلاً: "تحدثت مع وزير الخارجية الاسرائيلي لمناقشة الدعم القوي لتمويل القبة الحديدية واعدت تأكيد تعهدي بان تتلقى اسرائيل هذا الدعم المطلوب. كما أعدت تأكيد دعم الحزبين لاسرائيل.“

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي.

وأيد المجلس التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض ثمانية.