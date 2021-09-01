بينيت يغيب عن القمة الثلاثية واسرائيل تخفف الحصار عن غزة

يغيب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت عن القمة الثلاثية الاردنية الفلسطينية المصرية المقرر انعقادها في شرم الشيخ يوم الخميس، فيما خففت سلطات الاحتلال الحصار عن قطاع غزة

غياب بينيت

ووفق صحيفة الشرق الاوسط اللندنية فان حضور بينيت كان مقررا الى جانب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان من المقرر أن يحضر قمة رباعية فلسطينية مصرية أردنية إسرائيلية في شرم الشيخ الخميس.

موقف موحد

ونقلت الصحيفة ان الفكرة تم تغييرها لصالح قمة ثلاثية عربية بالأساس، لبناء موقف موحد قبل الدخول بمسار المباحثات مع واشنطن بشأن مفاوضات السلام، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة الدورية للأمم المتحدة التي ستبدأ أعمالها الشهر الحالي.

واشارت المصادر ان القمة ستركز على "بناء موقف عربي موحد، بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والاتصالات مع الولايات المتحدة، نتيجة لزيارة ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إلى القاهرة ورام الله وتل أبيب، قبل أكثر من أسبوعين".

وأضاف أن "إحدى نتائج مباحثات بيرنز في العواصم الثلاث، كانت اللقاء الأخير بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس السلطة الفلسطينية".

اسرائيل تخفف الحصار عن غزة

بالتزامن فقد أعلنت إسرائيل الأربعاء تخفيف بعض القيود المفروضة على غزة تشمل توسيع منطقة الصيد قبالة شواطئه وإعادة فتح معبر كرم شالوم وزيادة حصة القطاع المحاصر من المياه وعدد تصاريح التجار.

وتحدثت وحدة وزارة الدفاع الخاصة بتنسيق الأعمال في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان عن "مصادقة المستوى السياسي على توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا".

ومن بين التسهيلات الأخرى التي وردت في البيان "إعادة فتح معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع".

وكانت السلطات المصرية قد أعادت الأحد الماضي فتح معبر رفح بالاتجاهين.