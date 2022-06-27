بينيت يفكر في اعتزال السياسة

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية، وذلك قبل أيام من إسدال الستار على حكومته التي صمدت لعام واحد فقط.

وأضافت الهيئة أن "بينيت أجرى في وقت سابق اليوم مشاورات حول مستقبله السياسي والاستعدادات لنقل السلطة إلى رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لابيد".

والاثنين الماضي، أعلن بينيت ولابيد في بيان مشترك موافقتها على حل الكنيست على أن يتولى لابيد منصب رئاسة الوزراء خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة.

وجاء القرار بعد خسارة الائتلاف الحكومة بقيادة بينيت للأغلبية البرلمانية ما يعني عدم قدرته على تمرير قوانين في الكنيست (البرلمان)، إضافة إلى خلافات وانشقاقات متتالية داخل الأحزاب المشاركة في الائتلاف غير المتجانس أيدولوجيا.

وبحسب القناة، أخبر بينيت مساعديه أنه "يفكر في التقاعد في الأيام المقبلة".

وبحسب قوله، إذا قرر تولي منصب رئيس الوزراء البديل - فسيكون ذلك فقط لمساعدة لابيد أمنيا.

وتوصل الأشخاص الذين تحدثوا إلى بينيت إلى نتيجة مفادها أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة.