بينيت يلغي زيارة لأم الفحم بعد تداعي ابنائها لمنعه من دخولها

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارة مقررة الجمعة، إلى مدينة "أم الفحم" العربية شماليّ البلاد، بسبب دعوات لمنعه من الزيارة تاتي بالتزامن مع ذكرى هبة القدس التي استشهد خلالها 13 من ابناء المدينة برصاص القوات الاسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ بينيت، كان مفترض أنّ يزور مركزًا للتطعيم ضد فيروس كورونا، في أم الفحم، لكنّه ألغى الزيارة بسبب دعوات أطلقها فلسطينيون للتصدي لهذه الزيارة.

وأفادت الصحيفة أنّ الزيارة تأتي في الذكرى 21 لاستشهاد 13 فلسطينيًا، خلال "هبة أكتوبر" التي اندلعت في المناطق العربية في إسرائيل، ما أدى إلى تزايد الدعوات للتصدي لزيارة بينيت للمدينة.

و"هبة أكتوبر" أو كما يطلق عليها الفلسطينيون "هبة القدس والأقصى" وقعت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2000، داخل المدن العربية، وقتل فيها 13 فلسطينيا على يد الشرطة الإسرائيلية.

وكانت الأحداث وقعت عندما رفض المواطنون العرب في الداخل الفلسطيني اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، لساحات المسجد الأقصى نهاية أيلول/سبتمبر عام 2000، و"المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية عقب اقتحام ساحات المسجد، والتي قتل فيها عدد من الفلسطينيين الموجودين داخل الحرم.