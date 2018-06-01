بيونغ يانغ تؤكد نيتها نزع السلاح النووي

رفضت كوريا الشمالية نداءات أمريكية سابقة لنزع أسلحتها النووية من جانب واحد

أعلنت واشنطن أن مباحثاتها مع بيونغ يانغ تسير في الطريق الصحيح، ولم تستبعد احتمال حدوث مفاجآت فيها، فيما أكدت كوريا الشمالية ثبات رغبتها بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي،

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، أن رغبة كوريا الشمالية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال "متسقة وثابتة".

ونقلت الوكالة الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قوله خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس، إنه يأمل في تسوية قضية العلاقات الكورية الأمريكية، وقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية على أساس "مرحلة تلو الأخرى".

ورفضت كوريا الشمالية نداءات أمريكية سابقة لنزع أسلحتها النووية من جانب واحد، ودعت بدلا من ذلك إلى نهج "مرحلي" لإخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية والذي كان يعني في السابق أيضا إزالة المظلة النووية الأمريكية التي تحمي كوريا الجنوبية واليابان.

وفي واشنطن، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن كوريا الشمالية تسير في الاتجاه الصحيح نحو عقد قمة مع بلاده، مشيرا إلى أن مبعوثا كوريا سيتوجه إلى واشنطن لتسليم رسالة شخصية من الزعيم كيم جونغ أون للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف بومبيو بعد اجتماعات عقدها مع المبعوث الكوري الشمالي كيم يونغ تشول في نيويورك أمس: "بلدانا يواجهان لحظة حاسمة في علاقتنا وهو ما يعني أن إهدار هذه الفرصة ربما لا يقل عن اعتباره أمرا مأساويا".

وكشف بومبيو عن أن الوفد الكوري الشمالي الذي ترأسه المسؤول الرفيع كيم يونج تشول والذي أجرى معه محادثات على مدى يومين في نيويورك سيقوم بزيارة نادرة إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة وسيسلم لترامب رسالة من كيم.

ومع ذلك، حذر بومبيو من أن الطريق إلى تحسن العلاقات لن يكون سهلا. وقال في مؤتمر صحفي "ستكون هذه عملية تستغرق أياما وأسابيع. ستكون هناك نقاط صعبة، وستكون هناك أوقات عصيبة". وردا على سؤال عما إذا كان سيتضح يوم الجمعة إن كانت القمة ستعقد في الموعد المقرر قال بومبيو "لا أعرف. لا أعرف".