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بيونغ يانغ تتجاهل العقوبات الدولية والأمريكية وتتابع تعزيز قدراتها النووية

بيونغ يانغ تتجاهل العقوبات الدولية والأمريكية وتتابع تعزيز قدراتها النووية
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