بيونغ يانغ تعلن فشل مفاوضاتها النووية مع واشنطن

أعلن موفد كوريا الشمالية مساء السبت، عن فشل مفاوضات بلاده مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ، بعد ساعات من استئنافها في العاصمة ستوكهولم.



وقال كيم ميونغ جيل للصحفيين أمام سفارة بلاده بالعاصمة السويدية، إن "المفاوضات لم ترض توقعاتنا وفشلت في نهاية المطاف (..)"، مؤكدا أن "فشل المفاوضات التي لم تحرز أي تقدم، سببه فقط الولايات المتحدة، التي لم تتراجع عن موقفها المعتاد".



وكان مفاوضون وصلوا من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية السبت، إلى قصر مؤتمرات معزول بجزيرة ليدنجو السويدية، لإجراء مباحثات حول إنهاء التوتر وكسر الجمهود بين البلدين.



ويعد الاجتماع الأول من نوعه على مستوى فرق العمل منذ لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في حزيران/ يونيو، واتفاقهما على استئناف المفاوضات التي توقفت بعد قمة فاشلة بفيتنام، في شباط/ فبراير.