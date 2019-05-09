بي بي سي تطرد مذيعا غرد ضد الطفل الملكي

طردت شبكة الـ بي بي سي المذيع داني بيكر بعد اتهامه بنشر تغريدة حساسة وعنصرية تعليقا على ولادة الطفل الملكي أرتشي.واقدم المذيع المطرود على نشر صورة بالأبيض والأسود لشمبانزي يرتدي بدلة ، وكتب في وصفه للصورة أن "الطفل الملكي يغادر المستشفى."

وصرح متحدث باسم بي بي سي: "كان هذا خطأً خطير، ويتعارض مع القيم التي نسعى للالتزام بها كمحطة. داني مذيع رائع لكنه لن يظهر لتقديم برنامجه الأسبوعي ".

وقال بيكر أن بي بي سي تخلصت منه بسرعة موضحا أن مدراءه اتهموه بأنه كان على علم بالدلالات العنصرية للصورة.

ويقدم بيكر برنامج "داني بيكر" صباح كل سبت على بي بي سي الإذاعة الخامسة على حذف التغريدة المثيرة للجدل بسرعة وغرد بقوله: اعتذار بصدق" موضحا أنه لم يفكر بالدلالات المحتملة لتصرفه.