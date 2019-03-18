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(بي بي سي) تنشر شهادة مروعة لأحد الناجين من مجزرة نيوزيلندا

(بي بي سي) تنشر شهادة مروعة لأحد الناجين من مجزرة نيوزيلندا
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