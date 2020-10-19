تأثير فيروس كورونا يستمر لثلاثة أشهر من بعد " الشفاء"

أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية حول التأثيرات طويلة الأمد لعدوى فيروس كورونا أن عددًا كبيرًا ممن أصيبوا بالعدوى قد صاحبتهم أعراض المرض المعروفة لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرتهم المستشفيات.

وفي بيانها قالت الجامعة إن العلماء اكتشفوا أن اعراضا للمرض من قبيل ضيق التنفس، الإجهاد والقلق والشعور بالاكتئاب تظل تلازم المصابين حتى بعدما أتموا علاجهم بالمستشفيات وخروجهم منها.

كما وضع الباحثون أيديهم على تسبب الفيروس في بعض الحالات في حدوث تشوهات بالأنسجة والأعضاء الداخلية ويعتقدون في أن الجسم قد لا يتخلص بسهولة من الإصابة بالالتهابات الحادة المستمرة.