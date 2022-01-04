"تأجير الأرحام".. اسرائيل ترفع القيود عن المثليين

سيتمكن الأزواج من نفس الجنس في "اسرائيل"، من انجاب أطفال من خلال أمهات بديلات، بعد أن سمحت السلطات بذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل، كما أن قانون تأجير الأرحام سيصبح متاحا لهم.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز إن الأزواج من نفس الجنس سيتمكنون من إنجاب أطفال من خلال أمهات بديلات في إسرائيل، بعد قرار المحكمة العليا الذي اتخذ العام الماضي.

وأوضح وزير الصحة، وهو مثلي الجنس علنا، أن "المساواة الكاملة. هذا هو المطلب البسيط وهو هدف نضال مجتمع الميم، الكفاح الطويل لمجتمعي. المساواة أمام القانون والمساواة في الأبوة او الامومة".

تأجير الأرحام

وأضاف أن قانون تأجير الأرحام سيصبح متاحا للرجال غير المتزوجين والمتحولين جنسيا.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "بعد صدور حكم قضائي في يوليو/تموز، أصدرت وزارة الصحة تعميمًا يعدل قانون تأجير الأرحام في إسرائيل، لتوفير فرص متساوية لحمل الأرحام، لأي شخص في إسرائيل".

وأضافت: "ألغى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في يوليو/تموز التعريفات التمييزية في القانون الحالي التي تستثني بعض الرجال من الحصول على فرصة تأجير الأرحام، وقضت المحكمة بأن الحكومة ملزمة بتوفير نفس الشروط، للرجال مثل النساء".

وتابعت: "حتى الآن، كانت حالات الحمل البديلة متاحة في إسرائيل فقط للأزواج المكونين من رجل وامرأة، وكلاهما من سكان إسرائيل؛ أو للمقيمات غير المتزوجات في البلاد في الحالات التي تعاني فيها الأم المحتملة من مشاكل طبية تمنعها من الحمل، أو الاستمرار في الحمل".