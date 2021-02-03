تأجيل إعلان الحكومة السودانية الجديدة الى الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك ان "التشكيل الوزاري الجديد سيضم 25 إلى 26 وزارة (بدلا من 21 حاليا)، وسيكون أكثر فعالية ويتجنب الترهل الإداري".‎

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان الأربعاء، تأجيل التشكيل الوزاري الجديد حتى مطلع الأسبوع المقبل، واستكمال تشكيل مجلس السيادة، الخميس.

وقالت المتحدثة باسم المجلس مريم الصادق المهدي في بيان: "تم اكتمال تسمية مرشحي الحكومة باستثناء وزارة واحدة".

وأوضحت المهدي عقب اجتماع للمجلس بالقصر الرئاسي في الخرطوم، أن تلك الوزارة (لم تذكرها) تخضع لمشاورات وسيعلن التشكيل مطلع الأسبوع المقبل.

ومؤخرا، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك: "التشكيل الوزاري الجديد سيضم 25 إلى 26 وزارة (بدلا من 21 حاليا)، وسيكون أكثر فعالية ويتجنب الترهل الإداري".‎

وتأتي خطوة إعادة تشكيل الحكومة التزاما باتفاق سلام تم توقيعه قبل أشهر مع حركات مسلحة، أعيد على أساسه تشكيل المجالس الانتقالية.

وفي سياق متصل، قالت المهدي، في البيان ذاته: "الخميس سيتم استكمال مجلس السيادة بإضافة الأعضاء الذين تمت تسميتهم (لم تذكرهم) من أطراف العملية السلمية بموجب اتفاقية جوبا للسلام".

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، تعديلات للوثيقة الدستورية تضمن إضافة 3 أعضاء لمجلس السيادة (المكون وقتها من 11) من أطراف العملية السلمية عقب توقيع اتفاق السلام.

‎ويضم مجلس شركاء الفترة الانتقالية، 29 عضوا بينهم رئيسا مجلسي السيادة والوزراء بجانب شخصيات من الائتلاف الحاكم وقادة اتفاق السلام.

