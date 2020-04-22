تأجيل تحقيق رفيع المستوى في هجمات على مسجدين بنيوزيلندا بسبب كورونا

أجّلت السلطات النيوزلندية تحقيقا رفيع المستوى في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مسجدين عام 2019، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات، بسبب الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية، تراسي مارتن، في بيان اليوم الأربعاء إنه تم تأجيل صدور تقرير اللجنة الملكية للتحقيق حتى 31 تموز/يوليو.

وكان من المقرر صدور نتائج التحقيق الذي ينظر في كيف أصبح الهجوم ممكنا وكيف حصل المسلح على أسلحته ودور هيئات الأمن والاستخبارات، في 30 نيسان/أبريل، إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في “اضطراب كبير”، حسب مارتن.

وفي آذار/مارس، أقر رجل أسترالي (29 عاماً) بالذنب في 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في قتل وتهمة واحدة بالضلوع في عمل إرهابي على صلة بالهجمات. (د ب أ)